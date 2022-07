Parsippany High School Graduation 2022

PARSIPPANY — Parsippany High School Principal Keith Bush announced the graduates for the Class of 2022.

The Class of 2022 Officers were Bella Patel, President; Kayla Scott, Vice President; Destin Roman, Secretary and Landon Weiss, Treasurer.

The graduates included Jacqueline Lozada Aguilar, Jose Aguirre Nicanor, Ahteshaam Ahmed, Myesha Syed Ali, Robert James Anderson, III, Emily Ann Andrade, Danielle Alexandra Anzalone, Adam Asif, Hernand Guya Atienza, Ann Lindsay Austin, Emir Atabay Ayaz, Andrew Bae, Kevin Bauman, Jonathan Thomas Beck, Anvi S. Bhatt, Nikhil Srinidhi Bondalakunta, Erin Henrietta Brennan, Ranvir Budhai, Patrick Vincent Calabrese, Joseph Charles Calleros, Jack Andrew Callihan, John Anüuony Camilo, Melanie Elizabeth Carlos, Giovanni Umberto Carluccio, Emily Rose Carriero, Sara Christina Carriero, Moises Luis Castellano, Michael Joseph Cerezo, Manav Sanjay Chablani, Samantha Chan, Aneglina Ye Chen, Austin Chen, Deeksha Ananya Chivulcula, Oliia L. Chou, Madison Joelle Christ, Kayla Nicole Clarke, Jarell Geraldo Contreas, Vincent Joseph Coppola, Ethan Anthony Cordova, Osvaldo S. Corr, John Matthew Coyle, Emily Jane Craig, Ehap Damra, Dieu Dang, Joyada Alexis Michelle Darby, Peter Joseph Davanzo, Michael Angelo De Lara, Nicholas Roy DePietro, Charles Martin Dean, Anna Maria deLaar, Michael Vincent Del Viscio, Skye Shaune Onia Delgado, Avi V. Desai, Mahi Brijesh Desai, Pranav Dharma, Alexa Marie Di Dio, Mohan Dichally, Karina Disla, Jaswanth Arjun Duddu, Faith J. Duncan, Cindy Gabrielly Carvalho-Duque, Amir Elmeligy, Thomas J. Estilo, Ashley Nallely Estrada, Kimberly Paola Estrada, Anthony Raul Fernandez, Giancarlo Generoso Ferrara, Pasquale Gerardo Ferrara, Alexia Loren Freire, Samantha Dawn Freitag, Angelina Marie Fucci, and Derek Tyler Furfaro.

Also Daniel Gao, Joseph Gennarelli, Noah Getahoun, Syan Ghosh, Mark Walter Gilles, Manuel Camilo Godoy, Dean Justin Gohn, Bryan Eloy Gonzalez Luis, Joshua Tyler Goodreds, Bailey Lynn Granda, Erin Nora Granda, Jenna Elizabeth Gurth, Isabela Gutierrez, Maha Hamid, Ella Y. He, Jonathan Matthew Humphry, Rebecca Hsiao, Elizabeth Rose Hurta, Lyza Ilic, Yigit Samil leer, Dante Imperiose, Sheharyar Imran, Jason Samuel Intrabartolo, Murtaza Ali Iqbal, Krish Prishant and Jaiswal, Yu Hao Jiang, Jayra Mary Jose, Emaan Ahsan Kazmi, Kimberly S. Kempf, Fatima Khan, Isa Ummer Khan, Emerson Klauz, Andrian Kobylykh, Nora Ann Kosch, Yuri Abraham Kozakov, Vikesh Kriplani, Gabriel Laboy, Justin Laboy, Rebecca Elizabeth Lam, Abby Nicole Leibfred, Maya Brynn Lerner, Gabriella Michele Leuzzi, Dylan James Linfante, Natalia Marie Llinas, Paul Lo Dico, Stephanie Linda Lupo, Vivek Mahey, Shiv Manhas, Andrea Martino, Vivian Elizabeth Marucci, Manuel David Mejia, Vanessa Cristina Mejia, Ryan Michael Melluse, Gabriela Maria Mercado, Schuyler Miller, Kaitlyn Lee Mirzayev, Rene A. Modesto, Wesam Moughrabi, Suraj Mruthik, Samira Marja Nazari, Benjamin Evan Nguyen, Brian Nguyen, Daniel Tuan Nguyen, Jessica Leigh Niclaus, Andrew Michael Niedermaier, Ty Justyn Noa, Daniel James O’Brien, Matthew Gayle O’Leary, and Denise Alexandra Orellana.

And Krishna Umesh Parikh, Divyesh Parthiban, Aarav M. Patel, Bella Parag Patel, Divya Jigar Patel, Isbita Jitendra Patel, Jinesh Mineshkumar Patel, Manan D. Patel, Nisha Patel, Pooja J. Patel, Rohan A. Patel, Saurav Patel, Swina Nimesh Patel, Kristyn Nicole Patracoulla, Rameen Ali Pazhmon, Mina Rakel Perez, Tyler James Phelan, Isabella Pino, Campbell North Pivnick, Aditya Milind Ponde, Dana Rose Punskovsky, Abdullah Qureshi, Naveed Rahmat, Sanjana Sita Ramaswamy, Eileen Giselle Ramirez, Alex Ramirez Valente, Javin Ramnarine, Sumaiya Rehman, Ryan Villamaria Reyes, Andrea Abigail Rodas Prado, Destin Louis Roman, Margot Sophia Romeo, Umut Can Sahin, Anthony Franco Santangelo, Steven Todd Sarclini, Vincenzo Salvatore Sarrecchia, Thiago A. Schuck, Kayla Maricia Scott, Dhruv Mohit Shah, Grisa V. Shah, Sonali Rakesh Shah, Stuti Shah, Anshu Shanna, Riya D. Sheth, Edward Shih, Rachel L. Silveira, Aditya Singh, Sbagun Singh,Sudlumshu S. Singh, Ashley Rose Sldadany, Meha J. Solanki, Dianthe Alfrida Soloman-Philip, Charles William Sonzogni, Christopher Michael Stauffer, Matthew Gregory Stauffer, Jacob Andrew Stumpf, Isha Swomy, Laura Raquel Swan, Elaine Katherine Tennyna, Brianne Grace Thomas-Martin, Nathaniel Orval Thompson, Maurice Tolentino Tobias, Dominick Michael Tomanelli, DylanKhoi-Anh Ton-That, Jason Tuan-Anh Ton-Tha,t Tyler Hung Tran, Joseph A. Tremitledi, Justin Ethan Tyburczy, Carlee Michelle Urban, Payal Bhavesh Vaghela, Joseph David Vargas, Anderson Esteban Vasquez, Andrew Jacob Vasquez, Christopher Scott Volltrauer, Kaylin Hope Volltrauer, Hannah B. Vutuan, Robert John Walker, Devin James Walsh, Katie Wan, Landon Theodore Weiss, Stephanie Marie Wilson, Sara Elizabeth Wink, Daniel Thomas Winkler, Erik Yekel, Emily Anna Young, Tommy Zamudio, Ryan Zhang, Sharon Zhong, Jason Tyler Ziskind, and John M. Zamora.