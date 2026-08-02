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Parsippany Council to Meet August 4

Councilmen Matthew Kavanugh, Paul Carfi, Jr., Matthew McGraft (standing), President Judy Hernandez and Vice President Diya Patel
Frank L. Cahill
By Frank L. Cahill
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PARSIPPANY — The Parsippany-Troy Hills Township Council will hold a meeting on August 4, at 7:00 p.m., at the Municipal Building, 1001 Parsippany Boulevard.

Click here to download the agenda.

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Frank L. Cahill
Frank L. Cahill
Publisher of Parsippany Focus since 1989 and Morris Focus since 2019, both covering a wide range of events. Mr. Cahill serves as the Executive Board Member of the Parsippany Area Chamber of Commerce, Governor NJ District Kiwanis International, and Chairman of the Parsippany-Troy Hills Economic Development Advisory Board.
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Parsippany Focus is a digital news organization that provides news coverage of Parsippany-Troy Hills, New Jersey. The organization was founded in 1989 by Frank Cahill, who currently owns and operates the organization. Parsippany Focus covers local news, events, and community issues, and their content is primarily distributed through their website and social media channels. The organization has been serving as a trusted source of news and information for the Parsippany-Troy Hills community for over 37 years.

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