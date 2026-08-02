Parsippany Council to Meet August 4

PARSIPPANY — The Parsippany-Troy Hills Township Council will hold a meeting on August 4, at 7:00 p.m., at the Municipal Building, 1001 Parsippany Boulevard.
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- Mayor Pulkit Desai – (D) Term ends December 31, 2029
* Council President Judy Hernandez (D) Term ends December 31, 2027
* Council Vice President Diya Patel – (D) Term ends December 31, 2029
* Councilman Matthew Kavanagh – (D) Term ends December 31, 2029
* Councilman Matt McGrath – (R) Term ends December 31, 2027
* Councilman Paul Carifi Jr. (R) Term ends December 31, 2027