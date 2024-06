PHHS Class of 2024 Celebrates Leadership and Academic Excellence

PARSIPPANY — Principal Dr. Matthew J. Thompson announced the graduates for the Class of 2024. The Class of 2024 consists of 261 graduates.

The 2024 Class Officers are Sarah George, President; Averi Zitelli, Vice President; Stephanie Sibilia, Secretary; and Siddhi Patel, Treasurer.

The Student Council Officers are Amogh Samaga, President; Siddh Shah, Vice President; Jalen Mui, Treasurer; and Sanika Patankar, Board of Education Representative.

The Salutatorian is Ahil Tomy, and the Valedictorian is Nathan Lee.

The graduates in alphabetical order are Bryant Alexander Acevedo, Andrew John Adubato, James Mark Adubato, Haroon Afzal, Santiago Arango, Devin A. Arroyo, Carlye Anne Atwell, Emily Y. Avalos, Avinash Ayalasomayajula, Vasu B. Babaria, Corinne Emma Bacile, Jessica Marie Bamert, Kaya K. Barowicz, Jake C. Barry, Elizabeth M. Baxter, Keya Umesh Bhanushali, Samir Alex Bhat, Sara Elisabeth Bhat, Rocio Lucero Bilbao La Vieja, Emily M. Bohning, Todd J. Cicerone Brown, Patrick Burgos, Tamsin Julia-Marie Burns, Alexa Rose Busa, Luis A. Calva Rivera, Breyanne Helene Cassimore, Vanessa Castillo, Graciela Alejandra Castro Ostorga, Hannah Elizabeth Cerullo, Muhammad N. Chaudhry, Adonia Rachel Chemparatby, Ethan Daniel Chiu, Katie Chiu, Joseph Bruno Ciccotelli, Sienna Grey Cignarella, Olivia Frances Collings, Giovanni Michael Collins, Conner Alexander Condon, Delaney Corea, Alexa Marie Corforte, Manuela Correa, Devin A. Costello, Kelsie Sienna Craddock, Avery Miranda Crain, Grinelys Cruz, Marcello Felice D. Addario, Sri V. Vaishnavi Dalli, Bansi Nigam Darji, Michael Anthony Datri, Andrew Vincent DeCicco, Gavin Louis Denise, Riya Desai, Yidhi R. Desai, Alexandra J. DeVitto, and Adrianna Marie DiDomenico.

Also Zachary J. DiLauri, Sophia Nicole Dourdoulakis, Bridget Rosemarin Duffy, Paris George-Anna Ellis, Katherine Lynn Elvin, Sujay A. Faldu, Eunice May E. Fandialan, Olivia Marie Fernandes, Audrey Fiel, Matthew O. Fifo, Jason Fisher, Kyri Victoria Fletcher, Madisen Paige Fletcher, Christopher Fontanella, Jacob Brian Forgatch, Krismith Reddy Gade, Emily Noelle Galante, Leila Grace Galarza, Sarah Elizabeth George, Anuva Ghosh, Aman Gianchandani, Max Gilpathis, Morgan Sanai Glover, Nancy Gonzalez Zago, Dhairya Mehul Gor, Rocco Richard Guglielmo, Tyler Jay Hanenberg, Queyser J. Herrera, Michael G. Holden, Nicholas Robert Hornung, Wesley Sean Hu, Joanne Huang, Caroline Hope Hutchinson, Christian Luciano Imbriano, Ria Jain, Darshinie Sanjana Jairam, Kimberly Grace Jandora, Daniel Janevski, Hailey H. Jani, Shafia Jawaid, Bowen Jeng, Justyn Jaqim Jenkins, Mason Armando Jobst, Emma Delia Joyce, Diego A. Juarez, Emily Johana Juarroz Plancarte, Ragavi K. Shantharam, Karthikean Juttumahadevan, Jasjit Kaur, Simpanjot Kaur, Hayley Marie Kells, Briana Lynn Kelly and Hanna Kotb,

Also Anna Praeh Kugelman, Atharv Kedar Kulkarni, Michelle Kuo, Luke J. Ladas, Alexis B. Landau, Alessandro Laviola, Ella Harley-Rose Leach, Caitlyn Rose Leander, Devon James Lee, Nathan B. Lee, Valentina Lemos, Anastasiia Leshchenko, Michael Leopold Lindsay, Diana Lopez Reyes, Natalie Edith Lucas Gomez, Sean Trevor A. Lumasag, Kevin Maass, Marie Malakhov, Alysha Dee Manley, Leandro Gabriel Mansilla, Anthony F. Marino, Dayhanna Darleene Martinez, Matthew A. Martinez, Emma Katherine McElroy, Michael John McGrath, Pal Ankur Mehta, Kayla Amara Mena, Angelina M. Messana, Gabriella Elise Miranda, Vidyansh V. Mishra, Braylon Charles Moore, Jalen Mui, Michael Robert Mulligan, Zoha Munawer, Poorva Munjal, Scott Andrew Murphy, Mia Arianna Murray, Gianna Grace Napoliello, Kaitlyn Theresa Napolitano, Nicole Neyra, Christian Ericsson A. Ofrecia, Isabel Natalia Oliveira, Ian Henry Oppenberg, Matthew A. Padilla, Bhavya Paleru, Sophia Angelikie Papadopoulos, Clarissa Paquiz, Rutva Saujalbhai Parikh, Alyssa Marie Patane, Sanika Mukund Patankar, Aaryan A. Patel, and Ansh Patel.

Also Darsh Patel, Devin Amit Patel, Harsh Rupesh Patel, Janak Mineshkumar Patel, Kesha J. Patel, Krisha H. Patel, Krisha M. Patel, Meera A. Patel, Nitya Mayank Patel, Panav Vishal Patel, Parth A. Patel, Parth Rushikesh Patel, Pratham Rashmin Patel, Purvkumar M. Patel, Rena A. Patel, Ria K. Patel, Siddhi P. Patel, Vanij Parikshit Patel, Dennis Alejandro Perdomo Benitez, Olivia G. Peterson, Andrew William Phelps, Ian James Pierce, Dominic John Pirozzi, Yamile Plata-Jimenez, Donn Audrick L. Policarpio, Mitchell F. Polin, Sophia Potesta-Oliva, Ayush Pundyavana, Riley Shaun Quirk, Joseph David Ramos, Patrick Renn, Sebastian Restrepo, Hope Anne Rosen, Jason Rosen, Jai Samuel Royal, Jalan Scott Royal, Thomas David Ruppert, Anya Rose Sadowski, Amogh Samaga, Kaia Jasmine San Martin, Prema Sarkar, Rahim Sayed, Mark Christian Schletter, Gianna Lexa Scola, Heet Shah, Kush S. Shah, Rishi Shah, Siddh Shah, Vidhi K. Shah, Raiyan Shakoor, Efrain Shao, and Alexander Shatkin.

Also Stephanie Ann Sibilia, Jacob John Simoni, Logan Donovan Simpson, Tyler Mason Simpson, Satnam Singh, Maanasa Sivakumar, Rehan Siwakoti, Bridget Mary Skennion, Anastasiya Sloan, Jasmine W. Sloan, Jaynie Isabella Smith, Jonah Samuel Smith, Joshua Eric Smith, Marco Alejandro Soto, Maya Spencer Ali, Christina Maria Steltzer, Elizabeth Suarez, Joshua Michael Swanson, Jaclyn Rose Tafro, Ai Tai, Julio Jared Tatis, Jada Erika Thompson, AnnaRose Bing Sum To, Ahil Tomy, Madeliene A. Torres, David Joseph Tourso, Hailee Rose Tourso, Varun Trivedi, Patrick Turo, Vanshika Tyagi, Pooja V. Vachhani, Nathaniel James Varughese, Danny R. Ververs, Sophia M. Vico, Nitya Vijay, Cheyenne Mariana Wald, Emma R. Warburton, Simeon Grant Washington, Weiqing Wen, Alexa Rose Frankel Widdowson, Irvin Joshua Wilson, Jed Yang, Nicholas Joseph Yorlano, Danica Chungwan Yuen, Sofia R. Zafra, Yazmil L. Zarate, Kevin Zheng, Justin Ray Ziering, and Averi Faith Zitelli.