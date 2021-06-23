Parsippany Hills High School Graduation 2021

PARSIPPANY — Principal Dr. Matthew Thompson announced the graduates of 262 students for the Class of 2021.
The 2020-2021 Class Officers were Ester Fifo, President; Amisha Patel, Vice President; Gowri Konkesa, Secretary and Abigail Jandora, Treasurer.
Graduates included Jillian Marie Adubato, Michael P. Agostinho, Justin Aguirre-Rosas, Muhammad Aqib Ali, Rami Ray Almarzoh, Varenya Alvakonda, Nicholas Falcon Andrew, Camilo Arango, Emily Jane Arnold, Haseem Arshad, Rithvik Ayyalasomayajula, Madison Bailey, Marissa Bella Baker, Jacqueline Lucero Baldarrago, Michael Francis Savas, Jack Anthony Bellardino, Brett J. Berry, John K. Bhat, lshaan Bhatt, Shaleen Mangesh Bordawekar, Sean N. Boufford, Haley H. Breslauer, Rebecca Sarina Brugaletta, Nayeli Buezo Jimenez, Angelina Noelle Butarascu, Jose De Los Angeles Caballero Molina, Julian Dominic Cachuela, Brandon Jarrett Callan, Jessica Anne Capozzi, Justin Logan Celencevicius, Marcus Luis P. Celestino, Saad N. Chaudhry, Susan Chen, Kyle Joseph Cipkins, Christina Marie Culotta, Jessica Currao, Matthew Vincent Damiano, Matthew Degady, Michael Degady, Deep K. Desai, Neelay M. Desai, Samay Malay Desai, Sweta Malay Desai, Sohan Srivatsav Deshapaga, Sumreen Dhillon, Andrew Joseph DiLauri, Christopher O. Dogbe and Bruce Harrison Downing, Jr.
Also Nicholas Philip Durso, Sandra Duszkiewicz, David R. Edmiston, Christian Fernandez, Sarah Louise Fichter, Esther Oluwaseyi Fifo, Nicholas Fred Floris, Brandon Fontanella, Samantha Marie Fornini, Nadirah I. Freeman, Gian Marco Fuentes, Chandni R. Gajipara, James Garcia, Yahir Garcia-Tellez, Alyssa Guarneri, Nicholas Gerard Gubernot, Taylor Mackenzie Gudelanis, Tyler Gurth, Russell Hasani, Mallie P. Henderson, Lauren Grace Hernandez, Lauren Nicole Higdon, Jacob Joseph Hockwitt, Maia Grace Hoffman, Ian W. Hopkins, KrystalHsieh, Zhi-Yi Hsu, Alyssa H. Huang, Jessica Yan Huang, Anthony E. lancu, Isabella Rose lmperati, Vanessa Lynn lradi, Dana Elizabeth luspa, Daniel Patrick Jakubiak, Abigail Jandora, Jake Ryan Jasiecki, Kamaya Leilani Jones, Nevaeh S. Jardine, Ujvala Jupalli, Mariana Jurado Gaviria, Nicole A. Kafka, Hinal S. Kalavadia, Andrew X. Keane, Brady Lee Kells, Ridhi Kempegowda, lrfan Ali Kermalli, Laila R. Kirstein, Haritha Kollipara, Pearl Caroline Kolluri, Sunetra M. Komathchal, Gowri Reddy Konkesa, Abhay Krishna, Renata Krysztofik, Sharanya Kumar, Madhava R. Kunderan, Alwin M. Kurian, Jeffrey Kwan, Ivy Lai, Jamie Lai, Thomas Lally, Christine Lam, Nikhita Lavu, Abigail M. Lee, Marissa Brooke Lailo Lerman, Avianna Rose Loper, Alyssa Gabriella Lopez, Dakota Alexis Lynch, and James Patrick Lynch.
In addition Anshika Madan, Robin Mager, Nandini R. Majmudar, Meer M. Malek, Sana Malek, Allison Nicole Marino, Jaeden Russell Martin, Lillian B. Martin, Aakash A Maurya, Alexander Mazzara, Joseph Andrew McClusick, Darien Alice McEnroe, Nitya S. Mehta, Sreemanth Meka, Daniel Menendez, Cristofer Raja Mezger, Derrik Mirochnik, Harsh Pranay Mistry, Nidhi H. Mistry, Alexandra Lynn Monroe, Leticia Moraes, Olavo Moraes, Tanyaradzwa Emeldah Mudzinganyama, Jake Thomas Murphy, Aleksandre Museridze, Rithvik Nakirikanti, Adwait Naware, Robert A Nese, Arnold Hong Nguyen, Jimmy T. Nguyen, Erin Margaretta O’Gorman, Catherine E. O’Neill, Kendall Elizabeth Pachiolo, Davida Fafali Padi, Sanskaar Pahwa, Jarod P. Palatini, Angela Patricia Palazzo, Vidhi S. Parekh, Jordan Frances Paris, Elise Christina Parisi, Tatyana Aaliyah Parker, Juhi V. Parmar, Jillian G. Pasquino, Amish K. Patel, Amisha India Patel, Arya Patel, Avi K. Patel, Darsh S. Patel, Dhruvaben Patel, Disha H. Patel, Harini Prakash Patel, lsha Patel, Jaykumar V. Patel, Kirtan Dhaval Patel, Maahi Patel, Mihir C. Patel, Neha R. Patel, Rahi Ketur Patel, Reva K. Patel, Rick D. Patel, Aneri Path, Reva Mangesh Pathre, Aditya Reddy Patur, Emma Adair Peters, Abigail Elizabeth Phelps, Jonathan J. Pietrowicz, Derek Plata Teutle, Jennifer Portillo, lshana Bindhyachal Prasad, Nadira Rahman, Jack Collins Raia, Nakul Raj, Mansi Rana, Agamya A. Rao, Jasmyn A. Reid, Ian Joseph Reo, Jack Reppen, Allison Rice, Brian Robert Ries, Ulises Roldan,
Jaden J. Roman, Trevor Rosamilia, Delia Elizabeth Ryerson, Samantha Nicole Salazar, Ty Sallie, Tyler A. Salmon, Nerina Jade San Martin, Thilak G. Sankar, Olivia McMann Santana, Deep Jaimin Shah, Dev Jaimin Shah, Kashyap N. Shah, Ravi Shah, Rhea Shajan, Adit Sharma, Rohan Sharma, Rodrigo Bittencourt Shauy, John Andrew Shields, Olivia Marie Singh, Swetha Sivakumar, Seta Grace Skahill, Jacob Ian Smith, Olivia May Smith, Ashley I. Sokolowski, Nicole S. Sokolowski, Maya K. Solanki, Sujith Somayaji, John J. Sotardi,
Saileash Srinivasan Kalaivani, Andrew J. Stark, Shawn Nicholas Stavrou, Christopher R. Swanson, Aleesha Syed, William Essam Takieddine, Priscilla Tam, Zachary Thomas Taylor, Jordan Thompson, Aidan Yuenhang To, Emily Nicole Tourso, Erin-Marie Tracy, Riti Trambadia, Tyler Tran, Jack Tremaroli, Valerie Anne Trento, Nicholas Tsangaropoulos, Janae Melanie Turner, Udayan Vashisth, Meet S. Vekaria, Kristina Verderamo, Chloe M. Vergel de Dios, Jessica Faith Verile, Michael A. Ververs, Sophia Elizabeth Vicenzino, Andre Vo, Noelle Ellen Volpe, Henry Robert Wayland, Cory Wechsler, Samantha Woodell, Anthony Robert Yarussi, Nicolle Zapata, Adriana Maria Zelayandia, Sofia Victoria Zevallos, Sarah Marie Ziler, Taylor Elizabeth Zitelli, Vasili I. Zois, and Nicholas Joseph Zorzoris.