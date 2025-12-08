Superior Court Moves Election Contest Forward; Trial Framework Approved

PARSIPPANY — A Verified Complaint filed in the Superior Court of New Jersey, Law Division, Morris County, challenges the validity of numerous ballots cast in the Parsippany municipal election following an extensive review of vote-by-mail materials, provisional ballot envelopes, and USPS records. The complaint outlines several alleged irregularities, including mismatched voter signatures, ballots cast by individuals who died before Election Day, and ballots counted even though USPS documentation indicated the voters no longer lived at their registered addresses. According to the filing, these discrepancies raise serious questions about the accuracy of the certified results and justify judicial intervention to protect the integrity of the election process.

The election was held on Tuesday, November 4, and the Morris County Board of Canvassers certified the results on November 17, issuing a Statement of Determination declaring Pulkit Desai duly elected as Mayor of Parsippany-Troy Hills.

Attorney John M. Carbone, representing Mayor James Barberio, noted that county records raise “deep concern” regarding the vote-by-mail tabulation. Carbone cited an initial election-night report showing 3,198 vote-by-mail ballots counted. However, the complaint alleges that subsequent official records reflected 3,789 vote-by-mail ballots included in the tally — despite only 3,565 being recorded as received by the statutory deadline of November 10. The filing states this results in an unexplained discrepancy of 224 ballots.

Parsippany Focus has analyzed the Verified Complaint and identified several potential inconsistencies, which are outlined below for the public’s review and understanding.

According to the petition, a review of the vote-by-mail and provisional ballot records shows that 33 provisional ballots appear to have affirmation signatures that do not match the voters’ signatures on file, and 122 mail-in ballots appear to contain certification signatures that do not match either the voters’ mail-in applications or their voter registration records. In addition, three mail-in ballots were cast by individuals who had passed away after submitting their ballots but before Election Day, rendering the votes invalid. The petition further states that 34 votes were illegally counted because the voters’ sample ballots were returned by the United States Postal Service as undeliverable, indicating the voters no longer lived in Parsippany. Of those, USPS records show that 14 voters moved out of the county or out of state. At the same time, 20 sample ballots were returned marked “No Forwarding Address,” suggesting that the individuals no longer resided at the registered address.

A1. Mail-in Ballot Voters Deceased Prior to Nov. 4

Kathleen Galletly, 299 Baldwin Rd #A-302, Parsippany (Deceased October 27, 2025)

Eric Munn, 6 Strowbridge Ave, Mount Tabor (Deceased October 5, 2025)

Shameekumar Patil, 2 Gunston Court, Morris Plains (Deceased October 17, 2025)

Editor’s Note: Mail-in ballots became available on September 22, 2025

A2. Invalid Signatures Main-In Ballot

Troy Adams, 38 Stockton Ct, Morris Plains

Christine Ahrens, 107 Schindler Ct, Parsippany

Heather Augar, 2467 State Route 10 Bldg 5-6B, Morris Plains

Rodney Ayres, 34 Centerton Dr, Parsippany

Opeyemi Bakare, 52 Intervale Rd, Boonton

Kelly Banko, 24 Glencove Rd, Morris Plains

Robert Barbarite, 54 Harrison Rd, Parsippany

Richard Best, 200 Reynolds Ave, Parsippany

Dhirubhai Bhayani, 95 Northfield Rd, Parsippany

Kanchan Bhimani, 6 Lodge Ln, Parsippany

Veronica Bikofsky, 11 Rickland Rd, Parsippany

Merri Blumenfeld, 19 Lucille Dr, Parsippany

Carlos Cabrera, 17 Stafford Ter, Parsippany

Nicola Cacciapaglia, 14 Haddonfield Dr, Parsippany

Guolian Cai, 299 Baldwin Rd Apt C408, Parsippany

Alexa Canella, 100 Vail Rd Apt S9, Parsippany

Alfred Cardaci, 137 Bridgeton Dr, Parsippany

Patricia Caroscio, 2220 Gates Ct, Morris Plains

Santhosh Chakilam, 65 Leah Way, Parsippany

Yu Chiu, 8 Timberlane Ct, Morris Plains

Terence Coletta, 485 Allentown Rd, Parsippany

Phillip Dalo, 132 Rainbow Trl, Denville

Deep Desai, 270 Jacksonville Dr, Parsippany

Ruby Dhanda, 30 Park Rd, Parsippany

Cinara Dias, 60 Edgefield Dr, Morris Plains

Denise Diessner, 11 Taylor Ct, Parsippany

Lauren Dilella, 51 Iroquois Ave, Lake Hiawatha

Xiao Dong, 3 Lodge Ln, Parsippany

Louis Eswood, 35 Murray Ct, Parsippany

Debra Florio, 31 Aldine Rd, Parsippany

Brendon Foster, 46 Hoffman Ave, Lake Hiawatha

Gina Gaccione, 43 Averell Dr, Morris Plains

Michael Gaccione, 43 Averell Dr, Morris Plains

Dharmeshk Gandhi, 17 Janelle Blvd, Parsippany

Pinki Gandhi, 17 Janelle Blvd, Parsippany

Garren Gebhardt, 1035 Littleton Rd, Parsippany

Praveena Grover, 114 Edgefield Dr, Morris Plains

Thomas Gubernot, 181 Flemington Dr, Parsippany

Isaiah Hamilton, 92 Reservoir Rd, Parsippany

Haralambo Hatzipetros, 379 Edwards Rd, Parsippany

Margaret Hendershot, 200 Reynolds Ave, Parsippany

Mark Holden, 646 Parsippany Blvd, Boonton

Devin Horvath, 30 Roosevelt Ave, Lake Hiawatha

Richard Hsu, 500 Parq Ln Apt 459, Parsippany

Kavita Jain, 106 Seasons Glen Dr, Morris Plains

Sevdije Jasaroska, 38 Farrand Dr, Parsippany

Jaquan Jones, 649 Littleton Rd Apt 94, Parsippany

Shigehiro Kanaya, 21 Nantes Rd, Parsippany

Aruna Kasireddy, 53 Erica Way, Parsippany

Priya Kaur, 10 Dunellen Rd, Parsippany

Anil Khajuria, 17 Brighton Trl, Parsippany

Babette Kornbleuth, 3116 Gates Ct, Morris Plains

Manan Lad, 18 Briarwood St, Parsippany

Jean Lee, 68 Stockton Ct, Morris Plains

Young Lee, 1111 Parsippany Blvd Apt 203, Parsippany

Krystal Lefebvre, 76 Bell Rd, Boonton

Joel Levy, 8 Waterloo Dr, Morris Plains

Daniel Lias, 59 Koch Ave, Morris Plains

Priya Limbachia, 142 Seasons Glen Dr, Morris Plains

Sonali Limbachia, 142 Seasons Glen Dr, Morris Plains

Saumit Madireddy, 126 Janelle Blvd, Parsippany

Madhu Maheta, 96 Janelle Blvd, Parsippany

Mary McFadden, 350 Baldwin Rd Apt L4, Parsippany

Madison McGrath, 60 Bell Rd, Boonton

Sathvik Medapati, 24 Raymound Blvd, Parsippany

Priyanka Mehrotra, 38 Meadow Bluff Rd, Morris Plains

Jennifer Millar, 60 Tarn Dr, Morris Plains

Dennis Murphy Jr, 20 Trouville Dr, Parsippany

Patricia Murphy-Fyfe, 20 Colonia Rd, Parsippany

Vijaya Nadella, 30 Eastbrook Rd, Parsippany

Amisha Naik, 10 Heritage Ct, Morris Plains

Tinalyn Nguyen, 125 Beachwood Rd, Parsippany

Sutha Paraman, 96 Raymound Blvd, Parsippany

Anjana Patel, 108 Richard St, Parsippany

Arti Patel, 64 Glassboro Rd, Parsippany

Chirag Patel, 40 Centerton Dr, Parsippany

Dipak Patel, 36 F Houston Taylor Ct, Morris Plains

Dipak Patel, 243 Marcella Rd, Parsippany

Jash Patel, 45 Winterset Dr, Morris Plains

Kailasben Patel, 52 Lisa Ct, Parsippany

Kamlesh Patel, 155 Atlantic Dr, Parsippany

Kinjaben Patel, 71 Wingate Rd, Parsippany

Krupa Patel, 3 Patrician Ct, Parsippany

Malti Patel, 363 Allentown Rd, Parsippany

Neha Patel, 19 Nantes Rd, Parsippany

Nimesh Patel, 102 Janelle Blvd, Parsippany

Nipurna Patel, 32 Alexander Ave, Parsippany

Parag Patel, 53 Raymound Blvd, Parsippany

Rakesh Patel, 40 Centerton Dr, Parsippany

Rakshaben Patel, 40 Dorothy Rd, Parsippany

Rashmiben Patel, 94 Patriots Rd, Morris Plains

Ritesh Patel, 32 Alexander Ave, Parsippany

Ruchitaben Patel, 8 Ridgewood Ave, Lake Hiawatha

Rushit Patel, 40 Dorothy Rd, Parsippany

Sachi Patel, 585 Allentown Rd, Parsippany

Kartik Pathak, 63 Eldora Rd, Parsippany

Mitchell Reiter, 19 Lucille Dr, Parsippany

Myong Sook Rim, 200 Reynolds Ave, Parsippany

Antoinette Rosamilia, 19 Delbrook Rd, Morris Plains

Barbara Rothfeld, 200 Mazdabrook Rd Rm 107, Parsippany

Carmela Sanchez, 1610 Gates Ct, Morris Plains

Prithika Satish, 69 Winterset Dr, Morris Plains

Everton Scott, 3 New England Dr, Lake Hiawatha

Anish Shah, 116 Cardigan Ct, Parsippany

Seema Shah, 28 Paine Ct, Parsippany

Vraj Shah, 5 Harden Ct, Parsippany

Mohini Shetty, 86 Atlantic Dr, Parsippany

Albert Shurdom, 385 Old Bloomfield Ave Apt 1, Parsippany

Curtis Smith, 90 Arundel Rd, Morris Plains

Jaime Staehle, 23 Calumet Ave, Lake Hiawatha

Ildiko Staudinger, 27 Fox Run, Denville

Gabrielle Stevens, 1407 Gates Ct, Morris Plains

Sneha Thudi, 2 Mill Run Ct, Morris Plains

Katelynn Timony, 1480 US Highway 46 Apt 248B, Parsippany

Kanchanben Trambadiya, 37 Barrington Rd, Parsippany

Kokang Tsui, 31 Barnsboro Rd, Parsippany

Edward Walter, 21 Homer St, Parsippany

Feifei Wang, 17 Brookside Ct, Parsippany

Andrew Wigg, 8 High Ridge Rd, Randolph

Michael Willis, 270 Reynolds Ave, Parsippany

Foong Wong, 3 Ray St, Parsippany

Clarissa Yes, 3 Beechwood Ave, Lake Hiawatha

B. Invalid Signatures Provisional Ballots

Paulina Bersey, 15 Adelphia Rd, Parsippany

Sandra Black, 10 Sioux Ave, Lake Hiawatha

Kiranben Desai, 1111 Parsippany Blvd Apt 628, Parsippany

Naynaben Desai, 24 Harden Ct, Parsippany

Joseph Harodetsky, 11 Lincoln Ave, Lake Hiawatha

Harvey Li, 300 Parsippany Rd Apt 7T, Parsippany

Stefani Mathew, 73 Alloway Rd, Parsippany

Iqra Niazi, 349 Lake Shore Dr, Lake Hiawatha

Jorge Novoaochoa, 17 Wenonah Ave, Lake Hiawatha

Nicole Osorio, 42 Dacotah Ave, Lake Hiawatha

Mahendra Patel, 5 Little John Rd, Morris Plains

Usaben Patel, 1480 US Highway 46 Apt 183A, Parsippany

Arman Saadat, 56 Willow Ln, Parsippany

Stephanie Shen, 12 Ronald Rd, Lake Hiawatha

Jayeshkumar Solanki, 11 Pleasant Valley Way, Boonton

Amol Srivastava, 119 Springhill Dr, Morris Plains

Dylan Williams, 30 W Morris Ave, Mount Tabor

Jailene Veloz, 350 Baldwin Rd Apt A13, Parsippany

Thomas Caiazzo, 274 Rutgers Ln, Parsippany

Joanne Fisher, 872 S Beverwyck Rd, Parsippany

Kimberly Jacobson, 4 Ute Ave, Lake Hiawatha

Cynthia Nunez, 273 Allentown Rd, Parsippany

Nishit Patel, 84 Erica Way, Parsippany

Samir Patel, 19 Roosevelt Ave S, Parsippany

Vallav Patel, 1100 Parsippany Blvd Apt 5, Parsippany

Deborah Spiotti, 88 Iroquois Ave, Lake Hiawatha

David Tillman, 181 Crown Point Rd, Parsippany

Shaun Zuber, 2467 State Route 10 Bldg 21-8A, Morris Plains

Kwadwo Agyemang, 55 Stephen Ter, Parsippany

Melissa Feeney, 41 Meadow Bluff Rd, Morris Plains

Jessica Ho, 47 Westminster Dr, Parsippany

Reema Patel, 24 Harden Ct, Parsippany

Ilaben Zala, 36 Oak Ridge Rd, Parsippany

C. Sample Ballots Returned by USPS

Ashley Banks, 2212 Harry and Judy Dr, Morris Plains

Lauren Calabrese, PO Box 440, Mount Tabor

Julio Cesar Rivera, 14 Carlson Pl, Lake Hiawatha

Samantha N Cocchi, 83 Continental Rd, Morris Plains

Michael Connor Tran, 3 Woods End Rd, Morris Plains

Glenn S DeLorenzo, 36 Avignon Dr, Morris Plains

Anita DeLorenzo, 36 Avignon Dr, Morris Plains

Jedidiah Fretts-Howard, 646 Littleton Rd Apt 62, Parsippany

Tykee Hall, 114 Reservoir Rd Unit 114, Parsippany

Erich Hauck, 17 Moraine Rd, Morris Plains

Akash Hossain, 228 Longport Rd, Parsippany

Samantha A Kay, 649 Littleton Rd Apt 50, Parsippany

Michael Kertesz, 57 Orston Rd, Parsippany

Ellie Korn, 350 Baldwin Rd Apt J6, Parsippany

Crawford Lewis, 98 Fieldcrest Rd, Parsippany

Ryan Lewis, 98 Fieldcrest Rd, Parsippany

Dylan Miksis, 15 Adelphia Rd, Parsippany

Melvyn Miller, 14 Crescent Dr, Parsippany

Hunter Muhlhauser, 2467 State Route 10 Bldg 7-7B, Parsippany

Margaret Naraine, 300 Parsippany Rd Apt 16W, Parsippany

Daniel Norton, 25 Norman Ave, Lake Hiawatha

Pratibha Patel, 1100 Parsippany Blvd Apt 8, Parsippany

Ashvinbhai Patel, 1100 Parsippany Blvd Apt 8, Parsippany

Hemlata Patel, 50 US Highway 46, Pine Brook

Lisa Perna, 227 Atlantic Dr, Parsippany

Tara Phillips, 1479 US Highway 46 Ste 110, Parsippany

Rebeca Radford, 2 Campus Drive, Parsippany

Kalpana Rao, 257 Kingston Rd, Parsippany

David M Rubino, 32 Holland Rd, Parsippany

Germaine Samuels, 200 Baldwin Rd Apt G4, Parsippany

Christopher Santucci, 7 Sand Hill Ct, Parsippany

Rasheed Stewart, 57 Redstone Dr, Parsippany

Mukesh Vaghmode, 25 Upper Rainbow Trl, Denville

Michael Zinckgraf, 39 Glacier Dr, Morris Plains

LEGAL VOTES REJECTED

At least five legal voters who attempted to cast their votes were precluded and prohibited from voting and constitute legal votes rejected.

Jesus Hernandez, 236 Allertgun Rd, Parsippany

Sadia Kahn, 1489 Rt 46 Apt 123B, Parsippany

Catherine O’Connor, 33 Delanco Dr, Parsippany

Charles White, 26 Winding Way, Parsippany

Kira King, 17 Sedgefield Dr, Morris Plains

The judge has ruled that the case will move forward and has established an extensive timeline leading up to trial. According to the court’s scheduling order, multiple procedural deadlines have been set to accommodate the volume of evidence and anticipated testimony. The tentative trial date has been scheduled for January 5, pending completion of all pretrial requirements.