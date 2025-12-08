Superior Court Moves Election Contest Forward; Trial Framework Approved

PARSIPPANY — A Verified Complaint filed in the Superior Court of New Jersey, Law Division, Morris County, challenges the validity of numerous ballots cast in the Parsippany municipal election following an extensive review of vote-by-mail materials, provisional ballot envelopes, and USPS records. The complaint outlines several alleged irregularities, including mismatched voter signatures, ballots cast by individuals who died before Election Day, and ballots counted even though USPS documentation indicated the voters no longer lived at their registered addresses. According to the filing, these discrepancies raise serious questions about the accuracy of the certified results and justify judicial intervention to protect the integrity of the election process.
The election was held on Tuesday, November 4, and the Morris County Board of Canvassers certified the results on November 17, issuing a Statement of Determination declaring Pulkit Desai duly elected as Mayor of Parsippany-Troy Hills.
Attorney John M. Carbone, representing Mayor James Barberio, noted that county records raise “deep concern” regarding the vote-by-mail tabulation. Carbone cited an initial election-night report showing 3,198 vote-by-mail ballots counted. However, the complaint alleges that subsequent official records reflected 3,789 vote-by-mail ballots included in the tally — despite only 3,565 being recorded as received by the statutory deadline of November 10. The filing states this results in an unexplained discrepancy of 224 ballots.
Parsippany Focus has analyzed the Verified Complaint and identified several potential inconsistencies, which are outlined below for the public’s review and understanding.
According to the petition, a review of the vote-by-mail and provisional ballot records shows that 33 provisional ballots appear to have affirmation signatures that do not match the voters’ signatures on file, and 122 mail-in ballots appear to contain certification signatures that do not match either the voters’ mail-in applications or their voter registration records. In addition, three mail-in ballots were cast by individuals who had passed away after submitting their ballots but before Election Day, rendering the votes invalid. The petition further states that 34 votes were illegally counted because the voters’ sample ballots were returned by the United States Postal Service as undeliverable, indicating the voters no longer lived in Parsippany. Of those, USPS records show that 14 voters moved out of the county or out of state. At the same time, 20 sample ballots were returned marked “No Forwarding Address,” suggesting that the individuals no longer resided at the registered address.
A1. Mail-in Ballot Voters Deceased Prior to Nov. 4
Kathleen Galletly, 299 Baldwin Rd #A-302, Parsippany (Deceased October 27, 2025)
Eric Munn, 6 Strowbridge Ave, Mount Tabor (Deceased October 5, 2025)
Shameekumar Patil, 2 Gunston Court, Morris Plains (Deceased October 17, 2025)
Editor’s Note: Mail-in ballots became available on September 22, 2025
A2. Invalid Signatures Main-In Ballot
Troy Adams, 38 Stockton Ct, Morris Plains
Christine Ahrens, 107 Schindler Ct, Parsippany
Heather Augar, 2467 State Route 10 Bldg 5-6B, Morris Plains
Rodney Ayres, 34 Centerton Dr, Parsippany
Opeyemi Bakare, 52 Intervale Rd, Boonton
Kelly Banko, 24 Glencove Rd, Morris Plains
Robert Barbarite, 54 Harrison Rd, Parsippany
Richard Best, 200 Reynolds Ave, Parsippany
Dhirubhai Bhayani, 95 Northfield Rd, Parsippany
Kanchan Bhimani, 6 Lodge Ln, Parsippany
Veronica Bikofsky, 11 Rickland Rd, Parsippany
Merri Blumenfeld, 19 Lucille Dr, Parsippany
Carlos Cabrera, 17 Stafford Ter, Parsippany
Nicola Cacciapaglia, 14 Haddonfield Dr, Parsippany
Guolian Cai, 299 Baldwin Rd Apt C408, Parsippany
Alexa Canella, 100 Vail Rd Apt S9, Parsippany
Alfred Cardaci, 137 Bridgeton Dr, Parsippany
Patricia Caroscio, 2220 Gates Ct, Morris Plains
Santhosh Chakilam, 65 Leah Way, Parsippany
Yu Chiu, 8 Timberlane Ct, Morris Plains
Terence Coletta, 485 Allentown Rd, Parsippany
Phillip Dalo, 132 Rainbow Trl, Denville
Deep Desai, 270 Jacksonville Dr, Parsippany
Ruby Dhanda, 30 Park Rd, Parsippany
Cinara Dias, 60 Edgefield Dr, Morris Plains
Denise Diessner, 11 Taylor Ct, Parsippany
Lauren Dilella, 51 Iroquois Ave, Lake Hiawatha
Xiao Dong, 3 Lodge Ln, Parsippany
Louis Eswood, 35 Murray Ct, Parsippany
Debra Florio, 31 Aldine Rd, Parsippany
Brendon Foster, 46 Hoffman Ave, Lake Hiawatha
Gina Gaccione, 43 Averell Dr, Morris Plains
Michael Gaccione, 43 Averell Dr, Morris Plains
Dharmeshk Gandhi, 17 Janelle Blvd, Parsippany
Pinki Gandhi, 17 Janelle Blvd, Parsippany
Garren Gebhardt, 1035 Littleton Rd, Parsippany
Praveena Grover, 114 Edgefield Dr, Morris Plains
Thomas Gubernot, 181 Flemington Dr, Parsippany
Isaiah Hamilton, 92 Reservoir Rd, Parsippany
Haralambo Hatzipetros, 379 Edwards Rd, Parsippany
Margaret Hendershot, 200 Reynolds Ave, Parsippany
Mark Holden, 646 Parsippany Blvd, Boonton
Devin Horvath, 30 Roosevelt Ave, Lake Hiawatha
Richard Hsu, 500 Parq Ln Apt 459, Parsippany
Kavita Jain, 106 Seasons Glen Dr, Morris Plains
Sevdije Jasaroska, 38 Farrand Dr, Parsippany
Jaquan Jones, 649 Littleton Rd Apt 94, Parsippany
Shigehiro Kanaya, 21 Nantes Rd, Parsippany
Aruna Kasireddy, 53 Erica Way, Parsippany
Priya Kaur, 10 Dunellen Rd, Parsippany
Anil Khajuria, 17 Brighton Trl, Parsippany
Babette Kornbleuth, 3116 Gates Ct, Morris Plains
Manan Lad, 18 Briarwood St, Parsippany
Jean Lee, 68 Stockton Ct, Morris Plains
Young Lee, 1111 Parsippany Blvd Apt 203, Parsippany
Krystal Lefebvre, 76 Bell Rd, Boonton
Joel Levy, 8 Waterloo Dr, Morris Plains
Daniel Lias, 59 Koch Ave, Morris Plains
Priya Limbachia, 142 Seasons Glen Dr, Morris Plains
Sonali Limbachia, 142 Seasons Glen Dr, Morris Plains
Saumit Madireddy, 126 Janelle Blvd, Parsippany
Madhu Maheta, 96 Janelle Blvd, Parsippany
Mary McFadden, 350 Baldwin Rd Apt L4, Parsippany
Madison McGrath, 60 Bell Rd, Boonton
Sathvik Medapati, 24 Raymound Blvd, Parsippany
Priyanka Mehrotra, 38 Meadow Bluff Rd, Morris Plains
Jennifer Millar, 60 Tarn Dr, Morris Plains
Dennis Murphy Jr, 20 Trouville Dr, Parsippany
Patricia Murphy-Fyfe, 20 Colonia Rd, Parsippany
Vijaya Nadella, 30 Eastbrook Rd, Parsippany
Amisha Naik, 10 Heritage Ct, Morris Plains
Tinalyn Nguyen, 125 Beachwood Rd, Parsippany
Sutha Paraman, 96 Raymound Blvd, Parsippany
Anjana Patel, 108 Richard St, Parsippany
Arti Patel, 64 Glassboro Rd, Parsippany
Chirag Patel, 40 Centerton Dr, Parsippany
Dipak Patel, 36 F Houston Taylor Ct, Morris Plains
Dipak Patel, 243 Marcella Rd, Parsippany
Jash Patel, 45 Winterset Dr, Morris Plains
Kailasben Patel, 52 Lisa Ct, Parsippany
Kamlesh Patel, 155 Atlantic Dr, Parsippany
Kinjaben Patel, 71 Wingate Rd, Parsippany
Krupa Patel, 3 Patrician Ct, Parsippany
Malti Patel, 363 Allentown Rd, Parsippany
Neha Patel, 19 Nantes Rd, Parsippany
Nimesh Patel, 102 Janelle Blvd, Parsippany
Nipurna Patel, 32 Alexander Ave, Parsippany
Parag Patel, 53 Raymound Blvd, Parsippany
Rakesh Patel, 40 Centerton Dr, Parsippany
Rakshaben Patel, 40 Dorothy Rd, Parsippany
Rashmiben Patel, 94 Patriots Rd, Morris Plains
Ritesh Patel, 32 Alexander Ave, Parsippany
Ruchitaben Patel, 8 Ridgewood Ave, Lake Hiawatha
Rushit Patel, 40 Dorothy Rd, Parsippany
Sachi Patel, 585 Allentown Rd, Parsippany
Kartik Pathak, 63 Eldora Rd, Parsippany
Mitchell Reiter, 19 Lucille Dr, Parsippany
Myong Sook Rim, 200 Reynolds Ave, Parsippany
Antoinette Rosamilia, 19 Delbrook Rd, Morris Plains
Barbara Rothfeld, 200 Mazdabrook Rd Rm 107, Parsippany
Carmela Sanchez, 1610 Gates Ct, Morris Plains
Prithika Satish, 69 Winterset Dr, Morris Plains
Everton Scott, 3 New England Dr, Lake Hiawatha
Anish Shah, 116 Cardigan Ct, Parsippany
Seema Shah, 28 Paine Ct, Parsippany
Vraj Shah, 5 Harden Ct, Parsippany
Mohini Shetty, 86 Atlantic Dr, Parsippany
Albert Shurdom, 385 Old Bloomfield Ave Apt 1, Parsippany
Curtis Smith, 90 Arundel Rd, Morris Plains
Jaime Staehle, 23 Calumet Ave, Lake Hiawatha
Ildiko Staudinger, 27 Fox Run, Denville
Gabrielle Stevens, 1407 Gates Ct, Morris Plains
Sneha Thudi, 2 Mill Run Ct, Morris Plains
Katelynn Timony, 1480 US Highway 46 Apt 248B, Parsippany
Kanchanben Trambadiya, 37 Barrington Rd, Parsippany
Kokang Tsui, 31 Barnsboro Rd, Parsippany
Edward Walter, 21 Homer St, Parsippany
Feifei Wang, 17 Brookside Ct, Parsippany
Andrew Wigg, 8 High Ridge Rd, Randolph
Michael Willis, 270 Reynolds Ave, Parsippany
Foong Wong, 3 Ray St, Parsippany
Clarissa Yes, 3 Beechwood Ave, Lake Hiawatha
B. Invalid Signatures Provisional Ballots
Paulina Bersey, 15 Adelphia Rd, Parsippany
Sandra Black, 10 Sioux Ave, Lake Hiawatha
Kiranben Desai, 1111 Parsippany Blvd Apt 628, Parsippany
Naynaben Desai, 24 Harden Ct, Parsippany
Joseph Harodetsky, 11 Lincoln Ave, Lake Hiawatha
Harvey Li, 300 Parsippany Rd Apt 7T, Parsippany
Stefani Mathew, 73 Alloway Rd, Parsippany
Iqra Niazi, 349 Lake Shore Dr, Lake Hiawatha
Jorge Novoaochoa, 17 Wenonah Ave, Lake Hiawatha
Nicole Osorio, 42 Dacotah Ave, Lake Hiawatha
Mahendra Patel, 5 Little John Rd, Morris Plains
Usaben Patel, 1480 US Highway 46 Apt 183A, Parsippany
Arman Saadat, 56 Willow Ln, Parsippany
Stephanie Shen, 12 Ronald Rd, Lake Hiawatha
Jayeshkumar Solanki, 11 Pleasant Valley Way, Boonton
Amol Srivastava, 119 Springhill Dr, Morris Plains
Dylan Williams, 30 W Morris Ave, Mount Tabor
Jailene Veloz, 350 Baldwin Rd Apt A13, Parsippany
Thomas Caiazzo, 274 Rutgers Ln, Parsippany
Joanne Fisher, 872 S Beverwyck Rd, Parsippany
Kimberly Jacobson, 4 Ute Ave, Lake Hiawatha
Cynthia Nunez, 273 Allentown Rd, Parsippany
Nishit Patel, 84 Erica Way, Parsippany
Samir Patel, 19 Roosevelt Ave S, Parsippany
Vallav Patel, 1100 Parsippany Blvd Apt 5, Parsippany
Deborah Spiotti, 88 Iroquois Ave, Lake Hiawatha
David Tillman, 181 Crown Point Rd, Parsippany
Shaun Zuber, 2467 State Route 10 Bldg 21-8A, Morris Plains
Kwadwo Agyemang, 55 Stephen Ter, Parsippany
Melissa Feeney, 41 Meadow Bluff Rd, Morris Plains
Jessica Ho, 47 Westminster Dr, Parsippany
Reema Patel, 24 Harden Ct, Parsippany
Ilaben Zala, 36 Oak Ridge Rd, Parsippany
C. Sample Ballots Returned by USPS
Ashley Banks, 2212 Harry and Judy Dr, Morris Plains
Lauren Calabrese, PO Box 440, Mount Tabor
Julio Cesar Rivera, 14 Carlson Pl, Lake Hiawatha
Samantha N Cocchi, 83 Continental Rd, Morris Plains
Michael Connor Tran, 3 Woods End Rd, Morris Plains
Glenn S DeLorenzo, 36 Avignon Dr, Morris Plains
Anita DeLorenzo, 36 Avignon Dr, Morris Plains
Jedidiah Fretts-Howard, 646 Littleton Rd Apt 62, Parsippany
Tykee Hall, 114 Reservoir Rd Unit 114, Parsippany
Erich Hauck, 17 Moraine Rd, Morris Plains
Akash Hossain, 228 Longport Rd, Parsippany
Samantha A Kay, 649 Littleton Rd Apt 50, Parsippany
Michael Kertesz, 57 Orston Rd, Parsippany
Ellie Korn, 350 Baldwin Rd Apt J6, Parsippany
Crawford Lewis, 98 Fieldcrest Rd, Parsippany
Ryan Lewis, 98 Fieldcrest Rd, Parsippany
Dylan Miksis, 15 Adelphia Rd, Parsippany
Melvyn Miller, 14 Crescent Dr, Parsippany
Hunter Muhlhauser, 2467 State Route 10 Bldg 7-7B, Parsippany
Margaret Naraine, 300 Parsippany Rd Apt 16W, Parsippany
Daniel Norton, 25 Norman Ave, Lake Hiawatha
Pratibha Patel, 1100 Parsippany Blvd Apt 8, Parsippany
Ashvinbhai Patel, 1100 Parsippany Blvd Apt 8, Parsippany
Hemlata Patel, 50 US Highway 46, Pine Brook
Lisa Perna, 227 Atlantic Dr, Parsippany
Tara Phillips, 1479 US Highway 46 Ste 110, Parsippany
Rebeca Radford, 2 Campus Drive, Parsippany
Kalpana Rao, 257 Kingston Rd, Parsippany
David M Rubino, 32 Holland Rd, Parsippany
Germaine Samuels, 200 Baldwin Rd Apt G4, Parsippany
Christopher Santucci, 7 Sand Hill Ct, Parsippany
Rasheed Stewart, 57 Redstone Dr, Parsippany
Mukesh Vaghmode, 25 Upper Rainbow Trl, Denville
Michael Zinckgraf, 39 Glacier Dr, Morris Plains
LEGAL VOTES REJECTED
At least five legal voters who attempted to cast their votes were precluded and prohibited from voting and constitute legal votes rejected.
Jesus Hernandez, 236 Allertgun Rd, Parsippany
Sadia Kahn, 1489 Rt 46 Apt 123B, Parsippany
Catherine O’Connor, 33 Delanco Dr, Parsippany
Charles White, 26 Winding Way, Parsippany
Kira King, 17 Sedgefield Dr, Morris Plains
The judge has ruled that the case will move forward and has established an extensive timeline leading up to trial. According to the court’s scheduling order, multiple procedural deadlines have been set to accommodate the volume of evidence and anticipated testimony. The tentative trial date has been scheduled for January 5, pending completion of all pretrial requirements.